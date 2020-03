Forte maltempo sull’Italia domani: l’avviso dell’Aeronautica Militare

Come vi abbiamo descritto in questo articolo, una forte perturbazione atlantica raggiungerà domani la penisola determinando condizioni di maltempo su molte zone d’Italia.

Questo l’avviso dell’Aeronautica Militare per l’arrivo di piogge, temporali e venti forti nella giornata di Lunedì 2 Marzo.

SI PREVEDONO DALLA MATTINATA DI DOMANI, LUNEDI’ 02 MARZO 2020, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE:

– PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI SU PIEMONTE E LOMBARDIA IN ESTENSIONE DAL POMERIGGIO A TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO CENTROSETTENTRIONALE, FRIULI-VENEZIA GIULIA ED EMILIA-ROMAGNA

OCCIDENTALE.

I FENOMENI RISULTERANNO A CARATTERE NEVOSO A PARTIRE DAI 700-800 METRI, CON QUOTA NEVE IN ULTERIORE DISCESA FINO A 500-600 METRI SUL PIEMONTE MERIDIONALE;– PRECIPITAZIONI INTENSE E PERSISTENTI ANCHE A CARATTERE DI ECCEZIONALITA’ SULLA LIGURIA;

– VENTI FORTI MERIDIONALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE, IN ROTAZIONE DA NORD-OVEST DALLA SERATA, SU SARDEGNA, LIGURIA, AREE APPENNINICHE DELL’EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA ED UMBRIA IN ESTENSIONE POMERIDIANA A LAZIO, MARCHE, SETTORI APPENNINICI DI ABRUZZO E MOLISE E DALLA SERATA ALLA CAMPANIA SETTENTRIONALE;

MAREGGIATE LUNGO LE COSTE DELLA VERSILIA E SUL LEVANTE LIGURE.

SI PREVEDONO ALTRESI’ DAL POMERIGGIO DI DOMANI, LUNEDI’ 02 MARZO 2020, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, LOCALMENTE ANCHE A CARATTERE DI TEMPORALE, SU TOSCANA,

UMBRIA MERIDIONALE ED AREE INTERNE DEL LAZIO.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa

