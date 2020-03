Usa: dopo la tempesta le case “diventano di ghiaccio”, le incredibili immagini dallo stato di New York

Un fenomeno singolare e suggestivo è avvenuto nei giorni scorsi nella località di Hamburg, nello stato di New York.

Le case di Hoover Beach, situate sulla sponda del lago Erie, sono state ricoperte da uno strato di ghiaccio che ha creato uno scenario surreale, causando purtroppo anche qualche danno e disagi per gli abitanti del posto.

Il fenomeno, una sorta di “effetto galaverna”, è stato il risultato dell’azione combinata di onde (e spruzzi) portate dal vento che ha agitato le acque del lago e temperature gelide, ampiamente sotto lo zero, in grado di congelare l’acqua attorno alle superfici esterni delle case.

In tanti hanno ripreso con foto e video l’accaduto, paragonando la piccola cittadina americana al fiabesco scenario di Frozen, famosissimo film d’animazione ambientato su un fiordo della penisola scandinava.

Come si vede dalle immagini, il vento ha modellato il ghiaccio formando delle spettacolari stallatiti attorno ai tetti e alle pareti esterne delle case.

La tempesta di vento e gelo ha colpito con forti nevicate altre zone dello stato di New York.

This is INSANE!

Lake Erie freezes lakefront homes in very thick Ice!

Hoover Beach – Hamburg, New York

