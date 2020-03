Gelo in Siria: ecatombe di bambini costretti a dormire al freddo

Il mese di febbraio è risultato drammatico per il popolo siriano: almeno 800.000 siriani, perlopiù donne e bambini, hanno fatto i conti con gelo e neve nel tentativo di fuggire dalle proprie case durante la campagna militare siriana, che con l’aiuto della Russia era stata lanciata per eliminare l’opposizione nella Siria nord-occidentale.

Le immagini che vi mostriamo arrivano dai campi profughi di Idlib. La situazione è drammatica: migliaia di persone, tra cui tantissimi bambini, sono costretti a dormire al freddo e al gelo. Tanti purtroppo sono morti sia a causa del gelo che ha colpito il Paese nelle scorse settimane e sia perchè denutriti.



Le famiglie che fuggono dagli attacchi aerei cercando riparo a Idlib stanno dormendo all’aperto e bruciando fasci tossici di immondizia per cercar di scaldarsi. Secondo Ginevra Elisabeth Byrs del World Food Program, l’esodo continuerà ancora per giorni fin quando non saranno raggiunte le aree di sicurezza vicino al confine turco.

A cura di Raffaele Laricchia

