Maltempo, finalmente tanta neve sulle Alpi dopo 3 mesi di digiuno

È bastata una perturbazione di spessore per riportare nevicate davvero abbondanti sull’arco alpino, come non le si vedevano praticamente da tre mesi, ovvero da inizio dicembre. Ovviamente qualche nevicata sporadica nel corso dell’inverno è avvenuta, soprattutto sui settori di confine, ma mai nulla di rilevante. Basta pensare che la stagione sciistica sull’arco alpino si è poggiata principalmente sulle copiose nevicate avvenute in autunno.

Con l’avvento di marzo qualcosa finalmente è cambiato nello scacchiere barico europeo: l’alta pressione ha abbandonato l’Italia e dato il via libera ad una forte perturbazione atlantica ora in transito sullo stivale. Dopo tanta siccità è tornata anche la pioggia, addirittura anche estrema specie in Liguria e Toscana dove non mancano i disagi.

Fortissime nevicate sono in atto lungo buona parte dell’arco alpino ma in maniera particolare su Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. Spettacolare il video che arriva da Bardonecchia:

Neve sulle Alpi, Bardonecchia Sulle Alpi ne sta buttando giù davvero un bel pò…Questa la situazione a Bardonecchia 😮😮Passione Neve & Montagna (y) Pubblicato da Neve Appennino su Lunedì 2 marzo 2020

Oltre i 1000 metri di altitudine si registrano già accumuli oltre i 20-30 cm, ed entro domani cresceranno ulteriormente. Sulle Alpi nord-orientali si prospetta addirittura oltre 1 metro di neve entro domani sera.

I fiocchi di neve si stanno spingendo fino a quote collinari (500 metri circa) su Piemonte e Valle d’Aosta.

Lo spettacolo nevoso in atto su Madonna di Campiglio, in Trentino:

Neve intensa, accumuli che superano già i 50cm (Madonna di Campiglio) Pubblicato da Meteo & Radar Italia su Lunedì 2 marzo 2020

A cura di Raffaele Laricchia

