Meteo: inizia il maltempo, forte perturbazione verso l’Italia

Ve ne abbiamo ampiamente parlato negli ultimi giorni ma finalmente ci siamo: la prima forte perturbazione di marzo e praticamente degli ultimi due mesi sta approcciando in questi minuti l’Italia. Si tratta di una perturbazione atlantica carica di umidità e instabilità, che avrà la grossa responsabilità di riportare la pioggia su gran parte d’Italia, anche in aree ultimamente dimenticate, e tantissima neve sulle nostre montagne.

Il peggioramento inizia a mostrarsi sul nord Italia: piove stamattina su Liguria, Emilia occidentale, Piemonte, Lombardia e Veneto. Nel frattempo aumentano le nubi sul resto del centro-nord.

Previsioni per oggi 2 marzo 2020

Giornata molto perturbata su tutto il centro-nord: piogge diffuse per gran parte della giornata su Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lombardia, Liguria (specie levante ligure), Toscana. Fenomeni in graduale attenuazione su Piemonte e Valle d’Aosta. Tanta neve attesa sulle Alpi nord-orientali oltre i 900-1000 metri.

Tra pomeriggio e sera maltempo in estensione a Marche, Abruzzo (specie zone interne), Umbria, Lazio, Sardegna. In serata peggiora anche in Campania. Sul resto del sud resistono cieli sereni o poco nuvolosi, ma con venti di libeccio in rinforzo.

Clima molto mite sul centro-sud, con picchi anche di 20°C su Abruzzo, Puglia, Sicilia e Calabria.

A cura di Raffaele Laricchia

