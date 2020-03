Toscana: crolla ponte sopra il fiume Paglia, nel senese

Un ponte è crollato, probabilmente nel corso della scorsa notte, nel comune di Radicofani, in provincia di Siena.

Il ponte era da tempo in disuso: venne chiuso nel 2014 e al suo posto fu costruito un bypass. Già pericolante (negli ultimi mesi era stato lanciato l’allarme proprio per il rischio di crollo), questa notte è collassato probabilmente in seguito anche alle precipitazioni che hanno ingrossato il fiume Paglia, che scorre sotto l’infrastruttura.

Qualche settimana fa aveva denunciato il rischio di crollo anche la presidente di Opera Val d’Orcia, Nicoletta Innocenti, che aveva sostenuto che era “evidente a chiunque passi in questi giorni sulla Cassia all’altezza della zona artigianale di Abbadia San Salvatore che il viadotto sostituito dall’attuale bypass stesse per crollare. A prescindere dalle cause, il dato è che sta crollando il ponte e questo è indecente. Sotto ad esso c’è il fiume Paglia, e teoricamente potrebbero esservi anche persone dato che è impedito l’accesso solo alla parte superiore, non nel letto del fiume. Possibile che si debba procedere sempre con questa approssimazione??“ Queste erano state le sue parole.

L’accaduto ripropone il tema delle infrastrutture in Toscana e in particolare dei ponti. Adesso ci sarà la rimozione delle macerie. E servirà una qualche messa in sicurezza per il ponte, pur se da tempo nessuno poteva più percorrerlo.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook