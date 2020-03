Antartide, emerge una nuova isola dopo lo scioglimento del ghiaccio

È nata una nuova isola in Antartide, scoperta poco più di una settimana fa. L’isola ovviamente già c’era, ma era semplicemente ricoperta dal ghiaccio lungo il bordo della calotta antartica. Purtroppo il caldo anomalo dell’ultimo periodo che ha colpito una piccola porzione del polo sud, in particolare il settore situato a sud della Terra del Fuoco (quello più esposto alle correnti più miti provenienti da nord, ha innescato un forte scioglimento del ghiaccio tanto da far riemergere una piccola isola.

Ricordiamo che la calotta antartica si estende principalmente sulla terraferma, ma i suoi lembi periferici si estendono anche su una piccola porzione di mare. La nuova isola è stata chiamata Sif in onore di una dea norrena.

Si tratta di un’isola inesplorata che non è presente su alcuna mappa geografica proprio perchè sino a pochi giorni fa era sommersa dal ghiaccio.

La scoperta della nuova isola è ad opera dei ricercatori del progetto internazionale offshore del ghiacciaio Thwaites (Thwaites Offshore Research). Mentre gli esperti navigavano a largo della costa di Pine Island, si sono imbattuti in questo isolotto dalla lunghezza di circa 350 metri. L’isola è ricoperta da ghiaccio e neve, ma a causa delle alte temperature si è fusa la parte di ghiaccio situata sul mare che si trovava tra i due lembi di terra (l’isola e il resto dell’Antartide).

A cura di Raffaele Laricchia

