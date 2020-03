Coronavirus, ultime news dalla Protezione Civile: 2.263 contagi, 27 nuove vittime

Si è conclusa poco fa la consueta conferenza stampa quotidiana con la presenza del capo della Protezione Civile per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus al Nord Italia.

Come si legge su Repubblica.it, “il totale delle persone positive è salito a 2.263, di queste l’88 per cento sono in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. L’incremento è di 428 persone rispetto a ieri, i nuovi decessi sono 27, che portano in totale a 79 il numero delle vittime. Sono 160 invece le persone guarite.” Lo annuncia il capo delle Protezione Civile, Angelo Borrelli.

“Ci sono mille persone in isolamento domiciliare, 1034 ricoverati con sintomi e 229 in terapia intensiva, il 10 per cento delle persone positive. Stiamo valutando l’opportunità di estendere la zona rossa sulla base di alcuni criteri epidemiologici, geografici e di fattibilità della misura. Stiamo analizzando con la Lombardia con grande attenzione su nuovi casi per comuni della cintura bergamasca e stiamo vedendo con i dati d’incidenza e in base ai tassi di riproduzione del virus”. Queste le parole invece del presidente dell’Iss Silvio Brusaferro in riferimento all’area del bergamasco.

A cura di Francesco Ladisa

