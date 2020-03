Asteroide di oltre 4 km transiterà vicino alla Terra: è il più grande degli ultimi decenni

Un grosso asteroide transiterà a pochi milioni di chilometri dalla Terra entro la fine di Aprile: a confermarlo è direttamente la NASA con un comunicato sul proprio portale. I sistemi di localizzazione automatizzati, situati presso il Center for Near Earth Object Studies in California, hanno individuato un grosso ammasso roccioso muoversi a gran velocità nello spazio profondo e pronto ad avvicinarsi “minacciosamente” al nostro pianeta.

L’asteroide è stato chiamato 52768 (OR2 1998) e si stima abbia un diametro di ben 4.1 km. Si tratta dell’asteroide più grande degli ultimi decenni direttosi così vicino al nostro pianeta. Molto probabilmente raggiungerà la minima distanza dalla Terra il 29 Aprile 2020, quando scorrerà a circa 6 milioni di chilometri dalla superficie terrestre. Parliamo di distanze sicuramente importanti dal nostro punto di vista ma in termini astronomici sono numeri esigui.

Il corpo roccioso si muove a circa 8,7 km/s, ovvero 31.000 km/h e fortunatamente non entrerà in collisione col nostro pianeta. Un ipotetico impatto di un oggetto così grande potrebbe causare conseguenze catastrofiche sulla Terra e anche l’estinzione del genere umano. Fortunatamente non sarà un nostro problema.

Probabilmente l’ammasso roccioso sarà visibile attraverso telescopi professionali lungo coordinate ancora da definire (ci saranno aggiornamenti nei prossimi giorni).

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook