Coronavirus: scuole e università chiuse in tutta Italia fino a metà Marzo, in arrivo l’ufficialità

Si va verso la chiusura di scuole e università in tutta Italia per contrastare il più possibile la diffusione del Coronavirus. E’ quanto si apprende dalle ultime notizie riportate dalle principali testate giornalistiche.

Come si legge sul sito Corriere.it, è una misura molto drastica: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ne è consapevole, ma la linea del governo è affidarsi al comitato scientifico. In questi minuti a Palazzo Chigi nella riunione con tutti ministri presieduta dal premier sta maturando la decisione (già preannunciata) di chiudere tutte e scuole d’Italia a partire probabilmente da domani e per tutta la settimana prossima.

L’ufficialità del provvedimento non è ancora arrivata, ma sarà il presidente del Consiglio a rendere pubblica la notizia al termine dell’incontro con la squadra di governo, al più tardi in serata, quando si sarà confrontato con le parti sociali. La discussione con i ministri su un tema così sensibile è stata molto animata. Gli interrogativi riguardano la durata del provvedimento e il timing.

A cura di Francesco Ladisa

