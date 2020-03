Tornado devastante nel Tennessee: case rase al suolo, almeno 25 morti, aeroporto distrutto

Con il passare delle ore e con il sopraggiungere dei soccorsi in tutte le aree colpite si è notevolmente aggravato il bilancio del violento tornado che ieri notte ha colpito la capitale del Tennessee (ve ne abbiamo parlato qui).

L’area di Nashville è stata travolta dalla furia del tornado con venti prossimi ai 250 km/h (categoria EF-3), che hanno provocato pesanti danni in diverse contee, tra cui quella di Davidson, Putnam, Benton e Wilson. Il violento vortice ha percorso più strada di quanto si potesse pensare inizialmente: formatosi nell’area nord del centro di Nashville, ha poi proseguito per decine di chilometri verso Est.

Le persone che hanno perso la vita sono 25, decine i feriti e 50 mila le persone rimaste senza luce. Il bilancio potrebbe ulteriormente aggravarsi con il trascorrere delle ore in quanto mancano all’appello altre decine di persone.

Numerose abitazioni (almeno 45) sono state praticamente rase al suolo dalla furia del tornado. “È stato un promemoria di quanto sia fragile la vita”, ha detto il sindaco di Nashville John Cooper, spiegando che il personale di soccorso in città sta continuando ad esaminare gli edifici crollati per garantire che non ci siano dispersi. “Non e’ stato possibile fermarlo”, ha aggiunto. Tra le zone piu’ colpite ci sono Mount Juliet e Lebanon, alla periferia della città.

Gravemente danneggiato anche l’aeroporto John C. Tune, scalo cittadino insieme al Nashville international di West Nashville. L’aeroporto, che ora e’ chiuso a tempo indeterminato, “ha subito danni significativi a causa del maltempo”, ha spiegato il portavoce Kym Gerlock, precisando che diversi hangar sono stati distrutti e le linee elettriche interrotte.

Impressionanti le immagini che vediamo in questo filmato sull’aeroporto di Nashville. Auto ammucchiate, hangar e aeroplani distrutti. Il bilancio è sicuramente di diversi milioni di dollari.

STORM DAMAGE: Cars piled up, hangars and airplanes destroyed at the John C. Tune airport. Officials estimate the damage to be in the millions. https://t.co/n5uMrp8dYX #NashvilleTornado pic.twitter.com/09DBLIESok

