Coronavirus: infermieri e medici a lavoro giorno e notte, “meritano una medaglia”

In un periodo storico particolare per l’Italia, a causa della diffusione del coronavirus, si ergono la tenacia, la passione e la forza del personale sanitario italiano. Un qualcosa di davvero straordinario.

Tra i tanti elogi che impazzano sui social spiccano le parole di Rosario Canino, direttore sanitario dell’ASST di Cremona, una delle province più colpite dal Coronavirus: “Meriterebbero una medaglia. C’è chi ha lavorato anche 24 ore. Noi eravamo pronti a un inizio più graduale e nessuno aveva previsto una cosa del genere”. L’ospedale si è dovuto attrezzare creando nuovi posti per la terapia intensiva per i pazienti più gravi, purtroppo in aumento. Medici e Infermieri stanno facendo un lavoro enorme che va oltre ogni aspettativa, solo per il bene dell’Italia e dei pazienti colpiti da questo temibile virus.

“Per la terapia intensiva abbiamo quasi raddoppiato i posti letto” – prosegue Rosaria Canino – “A Cremona da 8 a 13 e nell’altro presidio da 4 a 8 e sono tutti occupati in questo momento. Noi abbiamo allestito un tendone prima del pronto soccorso per evitare la calca e quindi che aumentasse la contagiosità. Questo tendone è stato utilissimo nei primi giorni perché ci ha permesso di rimandare a casa gente che non aveva nulla e far transitare al pronto soccorso i pazienti che necessitavano di qualcosa. I nostri medici e infermieri stanno facendo un lavoro enorme, commovente. Io la sera quando torno a casa stanco morto penso alla giornata trascorsa e quando vado in giro vedo delle facce sicuramente stanche e preoccupate ma col sorriso sulla bocca. Meriterebbero una medaglia”.

Per far fronte all’emergenza l’ospedale di Cremona ha richiamato parte del personale ora in pensione. La speranza è che l’epidemia possa finalmente rallentare grazie alle misure contenitive, al fine di permettere agli ospedali di poter lavorare nelle migliori condizioni possibili.

A cura di Raffaele Laricchia

