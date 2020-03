Coronavirus: voli “fantasma” delle compagnie aeree, sprecate tonnellate di carburante

Il coronavirus Covid-19 sta mandando in crisi tutte le compagnie aeree dell’Europa. La domanda di voli sta letteralmente collassando ora dopo ora in quasi tutti i Paesi a causa della costante crescita di contagi del temibile patogeno che, al momento, sta sfiorando i 100.000 casi (Cina, Corea del Sud e Italia i Paesi più colpiti al momento). //LEGGI QUI ultimi aggiornamenti dall’Italia//

Secondo le ultimissime stime pare che il coronavirus possa causare un danno di 113 miliardi di dollari fra le compagnie aeree. Ed è qui che avviene qualcosa di paradossale: nonostante il forte crollo di domande di volo, il numero dei voli non è sceso e gli aerei continuano a volare nei nostri cieli esattamente come prima, anche vuoti!

Le compagnie aeree stanno effettuando voli “fantasma” con a bordo o pochissime persone oppure nessuna, a causa delle stringenti regole europee che obbligano gli operatori a utilizzare i voli e le rotte assegnate se non vogliono perdere i loro “slot”. Ovvero le compagnie aeree sono obbligate a coprire tutte le proprie rotte in maniera costante per evitare che queste vengano assegnate ad altre compagnie concorrenti.

In questo modo numerose compagnie aeree europee stanno bruciando migliaia di tonnellate di carburante a vuoto, producendo sia grosse perdite in denaro e sia inquinamento.

Secondo la normativa europea vigente, le compagnie aeree che operano fuori dal continente devono continuare a gestire almeno l’80% degli slot a loro assegnati, altrimenti li perderanno a favore di compagnie concorrenti o emergenti.

Nella giornata di ieri, 5 marzo, il segretario ai trasporti del Regno Unito Grant Shapps ha chiesto al coordinatore indipendente degli aeroporti di sospendere le regole durante questa crisi epidemica per prevenire ulteriori inutili danni ambientali ed economici.

Eloquenti le parole di Shapps: “Sono particolarmente preoccupato per il fatto che, al fine di soddisfare le regole, le compagnie aeree potrebbero essere costrette a far volare aerei con fattori di carico molto bassi, o addirittura vuoti, al fine di mantenere le loro fasce orarie. Un simile scenario non è accettabile. Non è nell’interesse del settore, dei passeggeri o dell’ambiente e deve essere evitato.”

A cura di Raffaele Laricchia

