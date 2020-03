Marte: abbiamo la foto a più alta risoluzione mai registrata!

Una nuova straordinaria fotografia di Marte ci arriva grazie al rover Curiosity della Nasa, da anni impegnato in una missione sul pianeta rosso.

L’immagine ritrae la Glen Torridon, la regione di Marte vicina a Mount Sharp, nel cratere Gale, che il robottino a sei ruote sta esplorando. Non si tratta come ricorderete della prima foto di Marte: il rover Curiosity ci ha infatti abituati a vari scatti dalla superficie del pianeta marziano, ma la particolarità è che questa è l’immagine a più alta risoluzione mai ottenuta fino ad ora.

Nel dettaglio, la foto panoramica che possiamo apprezzare è il risultato di una composizione di oltre mille immagini ottenute tra il 24 novembre e il 1 dicembre dell’anno scorso dalla Mastcam, l’obiettivo montato sul braccio robotico del rover. Per ottenere ciascuno degli scatti, il rover è rimasto fermo nello stesso punto per diverse ore e per diversi giorni di fila: sono state infatti necessarie più di 6 ore e mezza, distribuite nell’arco di quattro giorni. Un intervallo che Curiosity ha avuto a disposizione complice il fatto che il team scientifico celebrava, proprio in quel periodo, la festa del Ringraziamento, lasciando così al rover Nasa il tempo per scattare foto indisturbato. Foto scattate, al fine di garantire un’illuminazione coerente di ciascun frame, sempre tra mezzogiorno e le 14:00 ora locale.

Già nel 2013 Curiosity aveva prodotto un panorama da 1.3 miliardi di pixel usando le fotocamere Mastcam. Niente però in confronto con quello che gli specialisti dell’imaging della missione hanno creato assemblando queste nuove immagini.

L’immagine ad altissima risoluzione è scaricabile cliccando qui

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook