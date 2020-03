Previsioni meteo: week-end e inizio di settimana con l’ombrello!

L’Italia si appresta a vivere una periodo turbolento e carico di piogge, in particolar modo sul centro-sud dove verrà ad instaurarsi a breve una profonda bassa pressione. A guastare il tempo sullo stivale ci penseranno due perturbazioni atlantiche in rapido avvicendamento tra il week-end e l’inizio della prossima settimana.

Già stanotte abbiamo osservato molte piogge da nord a sud, segno dell’imminente guasto del tempo. In giornata abbiamo vissuto una breve fase di transizione più stabile ma già da stasera inizierà a formarsi una depressione nel mar Tirreno stante l’arrivo di aria fredda dalla Francia.

Week-end con tanto maltempo al centro-sud

Nella giornata di sabato 7 marzo prenderà vita una profonda bassa pressione nel mar Tirreno, in lenta evoluzione verso il basso Adriatico. Questa depressione darà vita a maltempo diffuso e persistente su molte regioni del centro-sud come Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo e Marche.

Possibilità elevata di piogge intense su Molise, Abruzzo e Sicilia (anche con temporali). Piogge più sparse e disorganizzate su Lazio, Umbria, Toscana ed Emilia Romagna. Tanta neve attesa in Appennino oltre i 1000 metri di quota.

Tempo in miglioramento graduale invece sul resto del nord, dove il week-end (soprattutto domenica) si rivelerà generalmente stabile.

Domenica 8 le piogge continueranno ad avvolgere gran parte del sud e soprattutto la Puglia, dove si prospettano fenomeni persistenti e forti per gran parte della giornata. Miglioramento invece sul centro Italia col ritorno del Sole alternato a qualche nube di passaggio. Forti nevicate sull’Appennino meridionale oltre i 900-1000 metri!

Inizio di settimana ancora con l’ombrello!

Nella giornata di lunedì 9 il tempo tornerà a guastarsi nuovamente al nord per poche ore, tanto quanto basta per metter nuovamente mano all’ombrello. Pioverà soprattutto sul nord-ovest stante l’ingresso di un’altra perturbazione atlantica, più debole e rapida della precedente. Piogge sparse in estensione al nord-est, mentre dal pomeriggio si guasterà anche sul centro-sud tirrenico (più stabile sui settori adriatici e ionici).

Martedì 10 ultimi fenomeni al sud, dopodichè deciso miglioramento del tempo su tutta Italia.

A cura di Raffaele Laricchia

