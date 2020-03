Coronavirus: coppia di Codogno va in vacanza in Trentino, positivi ai test

Nonostante i ferrei provvedimenti emanati da parte delle autorità negli ultimi giorni per contrastare l’emergenza Coronavirus, c’è chi sta agendo ignorando completamente le regole e i divieti di spostamenti.

Grave il comportamento di una coppia sposata di Codogno, loro paese di residenza che rientra naturalmente nella “zona rossa” per l’epidemia di Coronavirus, che ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza in Trentino nella loro casa di proprietà.

I due hanno manifestato successivamente i sintomi della malattia e sono andati in ospedale risultando positivi ai test per il Covid-19. Ora la coppia rischia una segnalazione ai Nas dei carabinieri per essersi allontanata senza permesso dalla zona rossa, mettendo così a rischio e pericolo la salute di altre persone.

Marito e moglie sono stati sottoposti al tampone al pronto soccorso di Trento, dove sono arrivati con tosse e raffreddore. Le autorità sanitarie trentine hanno già contattato quelle lombarde per avviare il trasferimento dei due a casa.

“Le regole devono essere rispettate”, ha commentato il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. “Siamo in continuo contatto con i Nas – ha aggiunto -. Se ci sono sanzioni da fare le faremo, perché questo è un comportamento irresponsabile”.

A cura di Francesco Ladisa

