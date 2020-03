Delfino ritrovato senza vita a Trani, soffocato dalla plastica

Un delfino è stato ritrovato senza vita nei giorni scorsi sulle spiagge pugliesi, esattamente sul litorale di Trani, a nord di Bari. Secondo fonti giornalistiche locali l’esemplare di delfino sarebbe deceduto per soffocamento dopo aver ingerito grosse quantità di plastica.

Si tratta ormai di un fenomeno sempre più diffuso, purtroppo, in ogni angolo del mondo a causa del costante aumento della plastica nei nostri mari e negli oceani. A pagarne le conseguenze non sono solamente i delfini ma anche balene, capodogli, tartarughe marine e anche uccelli. Gli animali periscono sia a lungo andare dopo aver ingerito costantemente microscopiche particelle di plastiche e sia per soffocamento dopo aver ingerito accidentalmente buste o contenitori di plastica.

A cura di Raffaele Laricchia

