Festa della donna 8 Marzo 2020: immagini e gif animate per gli auguri!

Domenica 8 Marzo 2020 si celebra la giornata internazionale dedicata alla Donna, più comunemente chiamata Festa della Donna.

Una giornata sicuramente importante per temi di grande valore che ruotano attorno al mondo femminile, al tempo stesso un’occasione per omaggiare semplicemente le donne. E perché no, questo lo si può fare anche attraverso un semplice pensiero o un’immagine da condividere sui canali social a nostra disposizione (Whatsapp, Facebook per esempio).

Ecco allora una raccolta di immagini e gif animate ideali per inviare gli auguri in occasione della Festa delle Donne.

A cura di Francesco Ladisa

