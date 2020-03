Meteo: vortice di bassa pressione in formazione, tanto maltempo a breve

Una massa d’aria più fredda proveniente dal nord Atlantico si sta riversando nel Mediterraneo dopo aver attraversato la Francia ed è pronta ad evolversi in una bassa pressione piuttosto incisiva che avrà il compito di portare la pioggia su gran parte del centro-sud e tantissima neve sull’Appennino.

Ordunque saranno le regioni centro-meridionali a fare i conti col maltempo per quasi tutto il week-end, a cominciare proprio da oggi. Discorso diverso per il nord dove il tempo andrà gradualmente migliorando, eccezion fatta per l’Emilia Romagna dove continuerà a piovere almeno fino al pomeriggio (con abbondanti nevicate in Appennino).

Previsioni per oggi 7 marzo 2020

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Tempo in repentino peggioramento tra tarda mattina e pomeriggio su tutto il centro-sud: un vortice di bassa pressione si sta formando nel mar Tirreno centrale e a breve causerà un aumento di nubi e piogge su tutto il centro-sud. In particolare ci aspettiamo acquazzoni e locali temporali di forte entità su Sicilia, Calabria, Puglia, Abruzzo, Lazio, Campania e Basilicata. Piogge attese anche in Sardegna (specie cagliaritano). Piogge sparse su Marche, Umbria ed Emilia Romagna.

Tanta neve in Appennino oltre i 900/1000 metri di altitudine.

Domani il maltempo continuerà ad interessare il sud, ma lo vedremo meglio nei prossimi aggiornamenti in maniera dettagliata.

///Estate 2020 la più calda degli ultimi 100 anni? Vediamo cosa c’è di vero///

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook