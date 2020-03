Puglia: forte peggioramento, week-end con pioggia e temporali

Un vortice di bassa pressione sta prendendo vita in queste ore sul centro-sud Italia, come ampiamente previsto: le nubi sono in aumento ovunque e l’aria tende rapidamente a destabilizzarsi su tutto il Meridione come si evince anche dallo scatto dal satellite.

Il tempo è in peggioramento netto anche sulla Puglia dopo una lunga assenza di precipitazioni: a breve piogge e temporali avvolgeranno la Puglia dove persisteranno per almeno 24 ore, riuscendo a bagnare gran parte della regione anche con accumuli importanti.

Week-end col maltempo in Puglia

Nubi cariche di piogge e acquazzoni, localmente accompagnati da temporali, raggiungeranno la Puglia nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata. Saranno coinvolte principalmente tarantino, leccese, brindisino e barese. Fenomeni più blandi sul foggiano. Si prospetta un sabato sera con l’ombrello su gran parte della regione.

Domani 8 marzo il vortice di bassa pressione si posizionerà sul basso Adriatico e proprio in questo frangente avremo la massima persistenza ed estensione del maltempo sulla Puglia. Tra la notte e domani mattina pioverà in maniera diffusa e costante, dopodichè le piogge si concentreranno su barese, brindisino e leccese sino al termine della giornata (in lento e graduale esaurimento). Non escludiamo qualche pioggia residua fino a lunedì mattina.

Gli accumuli di pioggia potranno superare agevolmente i 10 mm su gran parte della Puglia, con picchi anche di oltre 30-40 mm su barese e brindisino.

A cura di Raffaele Laricchia

