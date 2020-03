Tanta neve in Appennino, inizia la nevicata più forte dell’inverno

Abbiamo dovuto attendere il mese di marzo per assistere alle prime serie nevicate dell’inverno in Appennino. Dopo nevicate a tratti importanti ma comunque troppo brevi avvenute tra dicembre e febbraio, in mezzo a tantissimo Sole e mitezza, si sta profilando la prima vera ondata di maltempo carica di neve per i nostri monti.

Una bassa pressione profonda in formazione sul basso Tirreno sta pian piano risalendo verso il basso Adriatico e sta già portando maltempo diffuso su gran parte del centro-sud. Sta nevicando a tratti copiosamente in Appennino, soprattutto su Abruzzo, Molise e Basilicata oltre i 1000 metri di altitudine. Nevica a Prati di Tivo e tutta l’area del Gran Sasso dove continuerà a nevicare per almeno altre 13-16 ore.

Tutto bianco anche a Campo Felice e Ovindoli dove continuerà a nevicare per molte ore.

Gli accumuli finali di questa ondata di maltempo (che terminerà nelle ore notturne) saranno i più importanti dell’inverno. Si prevedono fino a 40-50 cm oltre i 1100/1200 metri tra Abruzzo e Molise, mentre più in alto si potranno sfiorare i 60-70 cm di neve fresca. Accumuli oltre i 20-40 cm anche tra Campania, Basilicata e Calabria oltre i 1200-1300 metri.

///Estate 2020 la più calda degli ultimi 100 anni? Vediamo cosa c’è di vero///

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook