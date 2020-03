Ultim’ora: Coronavirus, crolla hotel adibito a quarantena in Cina

Tragedia in Cina dove è crollato un hotel, adibito a centro per la quarantena per l’epidemia di Coronavirus in atto.

La struttura è situata a Quanzhou, città della provincia cinese sudorientale del Fujian. Secondo le ultime notizie diffuse da fonti locali sono circa 70 le persone rimaste intrappolate tra le macerie dell’hotel a cinque piani ed i soccorsi sono riusciti finora a portarne in salvo 28.

Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno portato al crollo pressoché totale della struttura. L’incidente si è verificato alle 19.30 ora locale ed il buio non aiuta sicuramente le operazioni di soccorso.

Ulteriori eventuali aggiornamenti nelle prossime ore.

#Update: The Ministry of Emergency Management has sent a team to the site of Xinjia hotel, which collapsed in E China’s Quanzhou on Sat evening, to assist local rescue work. The hotel is a medical observation site for close contacts with #COVID19 patients. https://t.co/44iEe8I1SV pic.twitter.com/L2ADWCrXr9

— Global Times (@globaltimesnews) March 7, 2020