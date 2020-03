Emergenza coronavirus: nella zona rossa tutta la Lombardia e 14 province. Conte: “non possiamo più sbagliare”

Il nuovo decreto del governo, valido fino al 3 aprile 2020, amplia le aree rosse soggette a restrizioni e divieti, volti a bloccare il più possibile la diffusione del coronavirus Covid-19. Il patogeno si sta espandendo in maniera esponenziale giorno dopo giorno da nord a sud, soprattutto in pianura Padana centro di diversi focolai.

Già ieri sera era stata diffusa sul web una bozza del nuovo decreto, che sarebbe andato in vigore oggi: la notizia ha scosso la popolazione soprattutto in Lombardia: centinaia di persone si sono riversate alla stazione di Milano al fine di abbandonare la regione e recarsi fuori dalle aree rosse. Una mossa purtroppo molto deleteria, dettata dalla paura, dato che può solo peggiorare la diffusione del coronavirus nel resto d’Italia.

A tal proposito è intervenuto il Presidente del Consiglio Conte in una conferenza stampa in piena notte indispensabile per mettere un freno al panico dilagante: “è necessario chiarire quello che è successo. È successa una cosa inaccettabile: il decreto che stavamo formando per introdurre le nuove misure di contenimento le abbiamo lette su tutti i giornali quando ancora non era stato ufficializzato. Ne va della correttezza dell’operato di governo e la sicurezza degli italiani. La pubblicazione di una bozza, non definitiva, ha creato incertezza e confusione. Questo non lo possiamo accettare. I cittadini hanno letto la versione non definitiva, a cui mancava ancora la mia firma.” Di seguito la conferenza integrale:

” Ad ogni modo – prosegue Conte – “il decreto è stato elaborato nella sua versione definitiva valida fino al 3 aprile 2020. Sarà vigente sin da subito (oggi 8 marzo). Con questo decreto abbiamo esteso la zona rossa a tutta la Lombardia e a 14 province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola e Alessandria. A questo territorio applichiamo un regime e misure restrittive più rigorose. Poi ci sarà un regime per il restante territorio italiano. Per le aree rosse ci sarà il vincolo di evitare ogni spostamento in entrata e in uscita, anche all’interno dei territori. Ci si muoverà solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. È consentito il rientro nelle proprie abitazioni. Ci sono delle altre misure rigorose: d’ora in poi soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37.5°C è fortemente raccomandato non lasciare il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante. È meglio che non si muovano da casa. Divieto assoluto di mobilità (quarantena) ai soggetti risultati positivi al virus”.

Tantissimi gli altri divieti e chiusure

Nella conferenza avvenuta in nottata Giuseppe Conte continua ad elencare tutte le attività soggette a chiusura nelle zone rosse: “sono sospesi tutti gli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina sia in luoghi pubblici e privati. Saranno consentiti gli eventi sportivi cui partecipano atleti professionisti di giochi olimpici e manifestazioni nazionali e internazionali ma a porte chiuse e senza la presenza di pubblico. Sono sospese le manifestazioni organizzate come eventi in luogo pubblico e privato, quelle a carattere ludico, sportivo, religioso e culturale. Sospesi gli eventi nei cinema, pub, teatri, sale giochi, bingo, discoteche. Non possiamo più permetterci in queste aree aggregazioni di massa. Scuole chiuse in ogni ordine e grado. Sono sospese le cerimonie civile, religiose e quelle funebri. Sono chiusi i musei e i luoghi di cultura. Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 06.00 alle 18.00 con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra i clienti”.

Restrizioni anche per il resto d’Italia

Misure restrittive meno severe per le restanti aree d’Italia. “Sono sospesi i congressi e meeting o eventi sociali, anche quelli che comprendono il personale sanitario, non ce lo possiamo più consentire. Sono sospesi eventi e spettacoli cinematografici e teatrali (pubblici o privati). Sospese attività di pub, attività di ballo, sale bingo sale giochi e discoteche. Sospese l’apertura dei musei e luoghi di cultura. Lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar è consentito ma con il rispetto della distanza di un metro, pena una sanzione per il gestore. Eventi sportivi solo a porte chiuse senza pubblico. Si conferma anche la sospensione delle attività didattiche”.

Pubblicato il decreto DEFINITIVO: scarica il documento

A cura di Raffaele Laricchia

