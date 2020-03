Forte terremoto sull’Isola di Madeira: la scossa all’interno di una chiesa

Una intensa scossa di terremoto ha colpito nella tarda serata di ieri l’Isola di Madeira, regione autonoma del Portogallo situata a largo della costa nord-occidentale africana.

Dopo le prime stime che davano una intensità di 6.2° sulla scala Richter, il valore è stato ribassato a una magnitudo di 5.2.

Il terremoto non ha causato vittime o feriti ma ha allarmato la popolazione dell’Isola, soprattutto nella città di Funchal, che conta oltre 100.000 abitanti. In molti si sono precipitati in strada fuggendo dalle proprie abitazioni e dai locali subito dopo la scossa.

Alcune strade sono state interessate da crolli e smottamenti, con conseguente chiusura al traffico.

E’ stato diffuso anche un video, che vi riportiamo, del momento della scossa ripresa in diretta all’interno di una chiesa durante una celebrazione. Il tremore percepito, raccontano i testimoni, è durato almeno una decina di secondi.

A cura di Francesco Ladisa

