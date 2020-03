Coronavirus in Puglia, quarantena per chi arriva dalle zone rosse. Non escluso l’arresto per chi viola le regole

La notizia del nuovo decreto del governo sul coronavirus Covid-19 ha scatenato paura e apprensione in migliaia di abitanti del nord Italia, soprattutto dalle “aree rosse”, ora allargate a tutta la Lombardia e altre 14 province (ve ne abbiamo parlato qui in maniera dettagliata). La notizia ha scatenato un vero e proprio esodo: migliaia e migliaia di persone hanno affollato la stazione centrale di Milano, pullman e auto per dirigersi fuori dalle aree rosse e muoversi verso altre regioni, andando solo ad agevolare la diffusione del coronavirus.

A tal proposito è intervenuto Michele Emiliano, presidente della regione Puglia, disponendo nuove limitazioni e nuove regole pronte a tamponare quanto più possibile l’epidemia. “Vi parlo come se foste i miei figli, i miei fratelli, i miei nipoti: Fermatevi e tornate indietro”. Comincia così il post Facebook con il quale il governatore Michele Emiliano annuncia di avere firmato nella notte “l’ordinanza per obbligare alla quarantena chi arriva in Puglia dalla Lombardia e dalle 14 province del nord”.

ORDINANZA REGIONE PUGLIA MESSAGGIO PER CHI È RIENTRATO IN PUGLIA A PARTIRE DAL 7 MARZOSE SEI TORNATO IN PUGLIA DA:Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio- Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia PER SOGGIORNARE A CASA O NEL TUO DOMICILIO HAI L’OBBLIGO DI:✅ restare a casa o domicilio in ISOLAMENTO per 14 giorni✅ chiamare subito il tuo medico curante o compilare il modulo on line per dichiarare di essere rientrato in Puglia (link al modulo: https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus);✅ non spostarti e viaggiare per 14 giorni;✅ rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;✅ avvertire subito il tuo medico o l’operatore di sanità pubblica se compaiono sintomi. 🔴 RISPETTARE L’ORDINANZA È NECESSARIO PER CONTENERE IL CONTAGIO DEL VIRUS.SE NON RISPETTI L’ORDINANZA COMMETTI UN REATO E SEI PASSIBILE DI AZIONE PENALE.➡ Il testo completo dell'ordinanza è disponibile su: http://rpu.gl/ord-080320-1130 Pubblicato da Michele Emiliano su Domenica 8 marzo 2020

Chi rientra in Puglia dalle zone rosse dovrà obbligatoriamente mettersi in auto-quarantena per almeno 14 giorni e avvisare la regione Puglia del rientro compilando un apposito modulo presente sul sito della Regione. In caso di sintomatologia respiratoria e febbre bisognerà contattare il proprio medico di famiglia. In ogni caso non dovrà uscire di casa.

Le nuove disposizioni adottate da Michele Emiliano prevedono, in caso di trasgressioni, l’applicazione dell’articolo 650 del Codice penale che prevede, per la “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro

LEGGI QUI – Coppia di Codogno va in vacanza in Trentino, positivi al virus

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!