Conte a reti unificate: da domattina tutta Italia “zona protetta”. Ecco cosa vuol dire.

E’ terminata poco fa la conferenza stampa di Giuseppe Conte, trasmessa anche in diretta dai principali canali televisivi italiani.

Il presidente del consiglio ha dichiarato: “Tutta Italia sarà zona protetta”. Non più zona rossa, verde o gialla. Tutti gli spostamenti sono vietati se non per comprovate necessità, in tutta Italia come fino a oggi in Lombardia e nelle 14 province.

In sostanza tutte le misure varate precedentemente (nella notte fra Sabato e Domenica) sono estese all’intero territorio nazionale a partire dalla mattinata di domani, 10 marzo 2020. Le nuove norme, valide fino al prossimo 3 aprile 2020, sono contenute in un «Dpcm che va in Gazzetta Ufficiale stasera ed entrano in vigore domattina», ha affermato Conte.

«Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia – ha detto il Presidente del Consiglio Conte -. Non c’è tempo, i numeri parlano di crescita importante nei contagi. Il futuro del Paese è nelle nostre mani e dobbiamo essere responsabili». Così il premier sulla questione sport: «Sospeso il campionato di calcio. Non consentiremo neppure l’uso delle palestre», mentre sui trasporti pubblici: «Non è prevista una limitazione. Cerchiamo di garantire la continuità del sistema produttivo. Vogliamo consentire alle persone di andare a lavorare».

In diretta da Palazzo Chigi Pubblicato da Giuseppe Conte su Lunedì 9 marzo 2020

Conte ha sottolineato come sia importante restare a casa il più possibile, rivolgendosi soprattutto ai giovani che nei giorni scorsi hanno continuato ad affollare bar e locali in molte zone d’Italia, al fine di contrastare la diffusione del virus.

«I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e ahimé anche delle persone decedute. La nostre abitudini quindi vanno cambiate. Vanno cambiate ora. Ho deciso di adottare subito misure ancora più stringenti, più forti», ha detto Conte. «Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare come “io resto a casa”. Non ci sarà più una zona rossa nella penisola. Ci sarà l’Italia zona protetta».

Dunque, da domani mattina, chiunque dovrà spostarsi da un Comune all’altro dovrà avere una giustificazione e presentare una autocertificazione (scarica qui il documento) per il controllo.

A breve dovremmo essere in grado di inserire il testo del Dpcm nuovo con le norme a cui attenersi e i comportamenti da seguire in TUTTA ITALIA.

A cura di Francesco Ladisa

