Coronavirus, aumento esponenziale di contagi: aggiornamenti 9 marzo della Protezione Civile

Il Covid-19 continua a diffondersi a ritmi elevati sull’Italia ed in maniera particolare al nord: a confermarlo è la Protezione Civile nel consueto aggiornamento serale sulla delicata situazione del coronavirus. L’aumento di vittime e contagi è esponenziale. I numeri peggiorano giorno dopo giorno purtroppo su tutti i fronti: quello dei contagi, quello delle terapie intensive e quello delle vittime.

Rispetto a ieri (vedi bollettino) c’è stato un netto incremento di casi positivi e vittime, di cui la maggior parte al nord e in Lombardia. Purtroppo si tratta di uno scenario abbastanza scontato fin quando non si vedranno i frutti delle pesanti restrizioni messe in atto di recente (per questo potrebbero occorrere dai 7 ai 14 giorni).

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 9 marzo 2020) al momento abbiamo:

– 1598 contagi in più rispetto a ieri (totale casi al momento positivi in Italia 7985)

– 463 vittime (97 in più rispetto a ieri)

– 724 guariti (102 in più rispetto a ieri)

– 733 in terapia intensiva

Molti purtroppo i pazienti che richiedono la terapia intensiva per far fronte alla malattia (circa il 10% del totale dei casi positivi). È proprio questo, al momento, il dato che suscita maggior preoccupazione in vista di una possibile ulteriore diffusione dell’epidemia e dell’esiguo numero di posti letto per le terapie intensive.

In totale sono state colpite dal Covid-19 ben 9172 persone in Italia (comprensivi delle vittime e dei guariti).

La situazione è in rapido peggioramento anche nel resto d’Europa, soprattutto in Spagna, Francia e Germania dove si continua a sottovalutare il problema. Superati i 1000 casi positivi in Spagna, mentre in Francia a breve potrebbero essere superati i 2000 casi. Nonostante questo vengono ufficializzati anche raduni di massa (vedi qui).

Le restrizioni continuano ad aumentare di ora in ora al fine di bloccare in maniera repentina la diffusione del patogeno. In ultima istanza le autorità hanno deciso di bloccare totalmente tutte le attività sportive in Italia fino al 3 aprile 2020. Tutte le competizioni professionistiche, compresa la Serie A, saranno quindi sospese. Si tratta di una decisione storica che non ha precedenti.

A cura di Raffaele Laricchia

