Emergenza coronavirus, l’esperto: “se tutti restate a casa entro 15 giorni la situazione migliorerà”

Gli ultimi aggiornamenti giunti dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute mostrano un ulteriore aumento di contagi e vittime con un trend esponenziale (come purtroppo previsto inizialmente dagli esperti). La situazione peggiorerà ulteriormente nei prossimi giorni fin quando non arriveranno i primi effetti delle pesanti restrizioni adottate su gran parte d’Italia.

Per bloccare fortemente questa temibile epidemia sarà necessario la collaborazione dell’intero popolo. Non è ammissibile assistere a scene di egoismo e superficialità da nord a sud, dove interi gruppi di ragazzi (e anche adulti) preferiscono trascorrere il loro tempo fuori casa venendo meno alle restrizioni delle autorità.

Ne è convinto anche Antonio Pesenti, direttore del Dipartimento di anestesia-rianimazione del Policlinico di Milano: “Non c’è consapevolezza. La gente ancora va in giro come prima e questo non va bene. Se diciamo di stare a casa, si intende stare a casa. Non si deve andare in giro, non ci devono essere contatti. Ci sono simulazioni che dimostrano che, se si facessero 15 giorni in questo modo, la cosa si potrebbe fermare”.

Insomma l’unico rimedio per fermare questa epidemia è restare a casa e limitare il più possibile uscite che devono avvenire solo se estremamente necessario (lavoro o salute). “Nella popolazione nel suo complesso non c’è ancora abbastanza consapevolezza”, conclude l’esperto.

A cura di Raffaele Laricchia

