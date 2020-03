Emergenza Coronavirus: in Francia raduno di 3500 persone vestiti da puffi per battere record

Anche la Francia si trova a combattere l’emergenza Coronavirus ma i provvedimenti e i divieti volti a limitare il più possibile la diffusione della malattia virale sono stati trascurati da molti, proprio come accaduto in Italia.

Malgrado il Consiglio per la sicurezza nazionale abbia deciso, nella notte, di attuare nuove misure necessarie per rallentare la diffusione del virus, essendo salito il numero di contagi a 1191 (secondo posto in Europa proprio dopo l’Italia), continuano ad esserci eventi e manifestazioni con assembramenti importanti di persone.

Ieri, nella località di Landerneau, in Bretagna, si sono radunate addirittura 3500 persone: il loro obiettivo era, in barba ai consigli delle autorità sanitarie, quello di battere il record mondiale di un raduno di persone vestite da Puffi. Un evento che sicuramente si poteva evitare in quanto potenzialmente in grado di far espandere considerevolmente il contagio di Coronavirus.

I partecipanti, raggiunti dai giornalisti di Afp, non si sono mostrati particolarmente preoccupati dal rischio di contagio di massa a cui andavano incontro. Anzi uno di loro, dipinto di blu e cappello stretto in mano, con tranquillità ha affermato: “Per noi è più importante battere questo record. Il coronavirus non è poi così grave”.

