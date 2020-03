Emergenza Coronavirus: scoppia rivolta nelle carceri italiane, 6 morti e numerosi feriti

L’allarme Coronavirus sta facendo scoppiare un’altra emergenza nelle carceri italiane: un gran numero di detenuti (e relativi famigliari) stanno protestando contro le restrizioni ai colloqui con i parenti imposte proprio per l’emergenza legata al virus.

Dopo la rivolta avvenuta ieri nel carcere di Modena che è costata la vita a 6 persone e ha causato ingenti danni alla struttura, oggi la situazione sta precipitando in molte altre città italiane, una su tutte Foggia.

Nella città pugliese alcuni detenuti sono riusciti momentaneamente a evadere per poi essere bloccati poco dopo all’esterno del carcere dalle forze dell’ordine. Come riporta Skytg24, la situazione è attualmente molto difficile: alcuni si stanno arrampicando sui cancelli del perimetro del carcere, Alcuni sono saliti sul tetto, altri hanno rotto le finestre, e all’ingresso della casa circondariale è stato appiccato un incendio.

Negli scontri con le forze dell’ordine, un detenuto è rimasto ferito alla testa ed è stato portato via in barella. Alcuni parenti, prima di essere allontanati, hanno cercato di far ragionare i detenuti per riportarli alla calma: “Se fate così è peggio, dovete stare tranquilli”, hanno detto loro. Sul posto polizia, carabinieri e militari dell’esercito.

Dure proteste e disagi anche a carcere Ucciardone di Palermo e al San Vittore a Milano. La situazione è in continua evoluzione. Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.

A cura di Francesco Ladisa

