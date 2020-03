Italia in quarantena: incredibile, supermercati presi d’assalto

Immagini clamorose arrivano da varie zone d’Italia dopo le misure straordinarie e storiche che vedono l’Italia in “zona protetta” (LEGGI QUI), ovvero in quarantena al fine di contenere il più possibile l’espansione del coronavirus.

I supermercati aperti anche di notte sono stati presi d’assalto nelle ultime ore in varie città d’Italia. Un ennesimo grave errore della popolazione, che in questo modo si ammassa in posti chiusi favorendo la diffusione del patogeno. Addirittura le persone sono in coda fuori dai supermercati, ovviamente senza rispettare le opportune distanze di sicurezza.

L’immagine che vi mostriamo arriva da Roma, diffusa da Greenme.

Nel panico e nella confusione, gli italiani si sono catapultati nuovamente nei supermercati non rispettando le restrizioni imposte dal governo.

Roma LIVE Roma Pubblicato da Local Team su Lunedì 9 marzo 2020

///Restare a casa TUTTI per bloccare l’epidemia e risollevare l’Italia ///

A cura di Raffaele Laricchia

