La stagione sciistica termina in anticipo: chiusi tutti gli impianti per il coronavirus

Una stagione da dimenticare per gli impianti sciistici di gran parte d’Italia, soprattutto quelli dell’Appennino. Dopo un inverno molto deludente, caratterizzato da poche nevicate, ci pensa l’emergenza del coronavirus a concludere anticipatamente una stagione disastrosa.

A causa dell’emergenza del temibile patogeno tutti gli impianti sciistici dell’Italia saranno chiusi con provvedimento ad effetto immediato. È stato il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia a comunicarlo in una conferenza stampa. La decisione è stata accolta da tutti i presidenti delle Regioni e delle province autonome.

Queste le parole del ministro Boccia: “Visto che in alcune aree il messaggio non è passato, abbiamo deciso all’unanimità di chiudere gli impianti sciistici”. Ricordiamo, infatti, che negli ultimi giorni diversi impianti sciistici del centro-nord, anche in zona rossa, hanno proseguito la loro attività aprendo al pubblico.

A cura di Raffaele Laricchia

