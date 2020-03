Coronavirus, decreto ufficiale del 9 marzo #iorestoacasa : come bisogna comportarsi fino al 3 aprile?

Nella serata di ieri 9 marzo è stato emesso il decreto definitivo sulla vicenda del coronavirus Covid-19 la cui diffusione sta divenendo sempre più marcata e pericolosa. Per la prima volta nella storia, la nostra nazione è stata messa in quarantena da nord a sud a causa di un patogeno. Le anticipazioni del decreto sono state annunciate da Giuseppe Conte in diretta nazionale, dopodichè ha posto la firma del “DPCM 9 MARZO 2020” e reso pubblico il testo del decreto su Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento estende le misure dell’articolo 1 del DPCM dell’8 marzo a tutto il territorio nazionale. Ovvero le restrizioni che riguardavano la Lombardia e altre 14 province, sono da questa notte estese a tutto lo stivale. Inoltre è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d) dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive. Vediamo ora i punti salenti del decreto:

COSA CI DICE IL DECRETO

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.

2. Sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

3. La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e’ sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita’ motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

Art. 2

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell’art. 1 del presente decreto.

COME BISOGNA COMPORTARSI?

Sicuramente fiondarsi in massa nei supermercati, come accaduto questa notte a seguito delle restrizioni annunciate da Conte, non è una buona idea. In questo modo stiamo aiutando il virus a diffondersi ulteriormente. I supermercati resteranno aperti, quindi si potrà fare la spesa con calma e senza accalcarsi, ma rispettando le opportune distanze di sicurezza. Restare a casa il più possibile è ora la cosa più importante per contenere il nuovo coronavirus che ad ora conta oltre 7000 casi positivi.

Si può andare in altri Comuni? Assolutamente no, salvo situazioni di necessità come salute o lavoro, previa stesura dell’autocertificazione da presentare ad un eventuale posto di blocco.

Ero fuori città, posso rientrare nel mio Comune? Si, è consentito rientrare al proprio domicilio.

Come funziona per bar, gelaterie e ristoranti? Resteranno aperti dalle 06.00 alle 18.00 rispettando le distanze di sicurezza di almeno 1 metro. Restano aperte anche le farmacie.

E le scuole? Tutte le scuole di ogni grado e le università resteranno chiuse fino al 3 aprile.

Queste e tante altre informazioni sono racchiuse in questa tabella, facile e intuitiva:

A cura di Raffaele Laricchia

