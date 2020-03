Coronavirus, ecco l’autocertificazione per gli spostamenti: il modulo aggiornato al decreto IO RESTO A CASA

Nella serata di ieri 9 marzo è stato emesso il decreto “io resto a casa“, annunciato da Giuseppe Conte in diretta nazionale e pubblicato in seguito su Gazzetta Ufficiale.

Da stamane l’Italia è ufficialmente tutta in “zona protetta“, dunque le misure varate precedentemente (nella notte fra Sabato e Domenica) per le zone rosse (Lombardia e altre province) sono estese all’intero territorio nazionale al fine di contrastare massivamente la diffusione del Coronavirus. Le nuove norme, valide fino al prossimo 3 aprile 2020, sono contenute in un Dpcm che abbiamo sintetizzato in questo articolo.

Secondo questo nuovo decreto vige il divieto di movimento oltre i confini del proprio territorio di residenza (comune), se non per esigenze lavorative o sanitarie (o altre necessità particolari). A patto però di compilare una apposita auto-dichiarazione che certifichi appunto le motivazioni del proprio spostamento. Tale dichiarazione va mostrata agli organi di competenza ad un eventuale controllo.

Scarica qui il documento di autocertificazione aggiornato all’ultimo decreto

Per situazioni di necessità si intende andare a fare la spesa o acquisti di prima necessità o ancora altre situazioni particolari da spiegare nel dettaglio nell’autocertificazione. Per spiegare cosa significhi rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza valga un esempio: un cittadino domiciliato a Milano può far ritorno nella località dove mantiene la residenza. Divieto assoluto di spostamento invece per persone in quarantena o positive al virus.

«La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli», si legge inoltre nella direttiva di Lamorgese, Ministro dell’Interno. Se i riscontri saranno negativi scatta la denuncia per inosservanza di un provvedimento dell’autorità che prevede l’arresto fino a tre mesi e una denuncia per reati dolosi contro la salute pubblica.

