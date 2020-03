Emergenza coronavirus in Italia, la Cina tende la mano: in arrivo ventilatori polmonari, mascherine, tamponi

L’Italia è in affanno, la Cina risponde presente: un grande e inaspettato aiuto giungerà dall’estremo oriente, proprio dal Paese che per primo ha dovuto fare i conti col temibile coronavirus Covid-19. L’emergenza coronavirus ha obbligato il governo italiano ad emanare un decreto fortemente restrittivo, in grado di minimizzare i movimenti, gli spostamenti e gli assembramenti di persone. (Leggi qui come bisogna comportarsi).

Il consistente aumento di numeri di contagi, vittime e richieste di terapie intensive sta mandando in grande affanno il sistema sanitario italiano, soprattutto al nord Italia dove c’è il maggior numero di contagiati. L’emergenza non è passata inosservata alla Cina che si è mostrata subito pronta ad intervenire nonostante abbia ancora la propria emergenza in atto (seppur fortemente ridimensionata grazie alle drastiche misure di contenimento adottate).

Questa mattina da una telefonata tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il suo omologo Wang Yi si è conclusa una grande cooperazione sanitaria e tecnologica tra i due Paesi in favore dell’Italia. Da Pechino arriveranno 100.000 mascherine di massima tecnologia, 20.000 tute protettive, 50.000 tamponi per effettuare nuovi test e, cosa davvero fondamentale, almeno 1.000 ventilatori polmonari che saranno indispensabili nelle terapie intensive. I due Paesi sono pronti a firmare il contratto che prevederà l’arrivo del materiale sullo stivale. “L’amicizia e la solidarietà reciproca pagano”, ha detto Di Maio.

///SCARICA IL DOCUMENTO DI AUTO-CERTIFICAZIONE DA PRESENTARE ///

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook