Protezione Civile, aggiornamenti sul coronavirus 10 marzo 2020: si aggrava il bilancio

I nuovi aggiornamenti della Protezione Civile, dopo aver visionato i dati provenienti dal Ministero della Salute, mostrano un netto aumento di contagi e vittime rispetto a ieri (vedi bollettino di ieri). Nulla di strano al momento: purtroppo il trend di crescita dei contagi è confermato quanto meno per altri 10-14 giorni. A seguire potremmo osservare un drastico calo dei contagi grazie alle forti misure di contenimento adottate dalle autorità.

Ieri sera Conte ha annunciato in diretta nazionale le pesanti restrizioni che coinvolgeranno tutta Italia fino al 3 aprile. In questo articolo vi abbiamo spiegato in maniera dettagliata cosa possiamo o non possiamo fare.

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 10 marzo 2020) al momento abbiamo:

– 8514 casi attualmente positivi (+529 rispetto a ieri. Tuttavia è un dato provvisorio come annunciato dalla Protezione Civile)

– 631 vittime (+168 rispetto a ieri)

– 1004 guariti (+280 rispetto a ieri)

– 877 in terapia intensiva (+144 rispetto a ieri)

Molti purtroppo i pazienti che richiedono la terapia intensiva per far fronte alla malattia (circa il 10% del totale dei casi positivi). È proprio questo, al momento, il dato che suscita maggior preoccupazione in vista di una possibile ulteriore diffusione dell’epidemia e dell’esiguo numero di posti letto per le terapie intensive.

In totale sono state colpite dal Covid-19 ben 10149 persone in Italia (comprensivi delle vittime e dei guariti). Di seguito la mappa dei contagi regione per regione:

La situazione è in rapido peggioramento anche nel resto d’Europa, soprattutto in Spagna, Francia e Germania dove si continua a sottovalutare il problema. Superati i 1000 casi positivi in Spagna, mentre in Francia a breve potrebbero essere superati i 4000 casi. Nonostante questo vengono ufficializzati anche raduni di massa (vedi qui).

Le restrizioni potrebbero divenire ancor più stringenti in Lombardia: dalle ultime notizie rilasciate dai principali media tutte le attività della regione potrebbero essere sospese eccezion fatta per i beni essenziali. La decisione sarà valutata ed eventualmente presa nelle prossime ore (ci saranno aggiornamenti).

A cura di Raffaele Laricchia

