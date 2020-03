Coronavirus, l’ISS afferma: il contagio in Italia non è arrivato direttamente dalla Cina, malattia era diffusa da prima

L’Istituto superiore della Sanità ha dichiarato, sulla base dei suoi studi, che l’epidemia di Coronavirus che si è diffusa in Italia non ha a che fare direttamente con la Cina.

E’ stato appurato infatti che i tre malati, due turisti e un italiano rientrato da Wuhan, che si sono infettati in quel Paese, sono stati isolati e non hanno trasmesso a nessuno la malattia. Un’ulteriore conferma del fatto che il Covid-19 circolava già da tempo in Italia quando è esploso il problema a Codogno è che i positivi erano malati già di seconda o terza generazione come spiegato nello studio epidemiologico pubblicato dall’Istituto superiore di sanità; questo vuol dire appunto che la malattia si era già diffusa da alcune settimane. I dati presi in esame riguardano lo stato dell’epidemia fino al 9 marzo, quando i pazienti positivi erano a quota 8.342.

Per quanto riguarda gli ultimi numeri sulla diffusione del Coronavirus e le fasce d’eta colpite, questo il report:

riguardo alla distribuzione dei casi, la maggior parte (il 62%) riguardano persone di sesso maschile e a morire, come atteso, sono soprattutto persone molto anziane. I casi tra i bambini tra 0 e 9 anni sono pochissimi (0,5%), in assoluto 43. Nella fascia di età tra 10-19 sono 85 (1%), in quella tra 20-29 sono 296 (3,5%), in quella 30-39 sono 470 (5,6%), in quella 40-49 sono 891 (10,7%), in quella 50-59 sono 1.453 (17,4%), in quella 60-69 sono 1.471 (17,7%), in quella 70-79 sono 1.785 (21,4%) e oltre 80 anni sono 1.532 (18,4%). Come si nota dai 60 anni in più si concentrano oltre il 57% dei casi. La mortalità però è molto più spostata verso le classi di età più alte. Tra 40 e 49 anni c’è stato un solo decesso (0,3%), che diventano tre tra i 50 e i 59 e trentasette tra i 60 e i 69. Da 70 a 79 anni i decessi sono stati 114 (31,9%) e sopra 80 sono stati 202, cioè 56,6%.

Gli ospedalizzati risultano essere il 21% delle persone infettate, il 12% sono in terapia intensiva. Nessuno nella fascia di età 0-18 è finito in rianimazione. Il 10% dei ricoverati ha tra 19 e 50 anni, il 46% ha tra i 51 e i 70 anni e il 44% oltre 70 anni.

A cura di Francesco Ladisa

