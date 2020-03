OMS, Ricciardi fa il punto della situazione: “ancora giorni duri in Italia, negli USA si rischia una catastrofe”

Argomento ormai all’ordine del giorno in ogni angolo del globo, il Coronavirus suscita sempre più preoccupazione tra le popolazioni, le autorità e la comunità scientifica. In Italia è attualmente presente una delle situazioni più gravi (al momento è al secondo posto dopo la Cina per numero di contagi e vittime), tanto da costringere il governo ad emanare pesanti limitazioni e restrizioni nella nostra vita quotidiana.

La situazione è in rapido peggioramento anche nel resto del mondo, anche nei Paesi a noi vicini come Francia, Spagna, Germania, Austria e Inghilterra. Rapida diffusione del coronavirus Covid-19 anche oltreoceano, negli USA dove la situazione è potenzialmente critica. A tal proposito è intervenuto Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute presente all’interno dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), intervistato da scienzeinrete.it.

Era proprio necessaria la chiusura di tutta l’Italia disposta dal decreto del 9 marzo?

“Sì, la chiusura era necessaria. Quella precedente che coinvolgeva solo Lombardia e alcune alte provincie dell’Emilia Romagna, Veneto e Piemonte era stata fatta alla luce di tre criteri: il primo era il tasso di incidenza cumulativa per 100mila, che sostanzialmente vedeva la dinamica dei casi aumentare oltre una certa soglia. La seconda era lo sviluppo di una circolazione autoctona del virus, quindi non riconducibile ai focolai originali ma caratterizzata da uno sviluppo locale molto forte. La terza era la vulnerabilità geografica. Applicando questi tre concetti è stato redatto il primo decreto, che aveva avuto alcune resistenze per esempio da parte dei veneti. Ma in realtà questi tre elementi, insieme al movimento di persone assolutamente inconsulto e incontrollato dal Nord al Sud, ha suggerito che l’epidemia che si stava verificando nelle regioni del Nord si potesse espandere al resto del territorio”.

Perchè ci sono differenze sulla percentuale di mortalità tra i vari Paesi?

“Questo lo si spiega con un insieme di fattori. Il primo è che noi in questo momento probabilmente sovrastimiamo la mortalità perché mettiamo al numeratore tutti i morti senza quella maniacale attenzione alla definizione dei casi di morte che hanno per esempio i francesi e i tedeschi, i quali prima di attribuire una morte al Coronavirus eseguono una serie di accertamenti e di valutazioni che addirittura in certi casi ha portato a depennare dei morti dall’elenco.Un altro elemento della maggiore mortalità italiana dipende dalla nostra demografia, basti dire che l’età media dei pazienti cinesi ospedalizzati è di 46 anni, mentre la nostra è molto più alta. È chiaro che l’età più avanzata è un elemento predisponente a una maggiore mortalità. Infine, ma non per importanza, c’è il fatto che questa mortalità è particolarmente alta in Lombardia, dove ormai il sistema sanitario è veramente sotto stress, per usare un eufemismo”.

Che previsioni si sente di fare a questo punto per l’Italia e il mondo?

“Per l’Italia mi aspetto ancora almeno due settimane dure, perché come abbiamo visto dall’esempio cinese le misure di distanziamento sociale hanno bisogno di tempo vista l’alta contagiosità del virus. Questa settimana sarà ancora di aumento, purtroppo prevedo che questi movimenti della popolazione da Nord a Sud e la sottovalutazione del problema nelle altre regioni farà emergere casi in altre parti del Paese. Prevedo che l’infezione si espanderà anche negli altri Paesi, come Germania e Francia, che seguiranno l’iter italiano. Prevedo che negli Stati Uniti sarà una catastrofe, perché lì il virus sta avanzando incontrastato. Di fatto lì non lo testano neanche, trattandosi di un sistema che non ha grandi risorse di sanità pubblica. Questo potrebbe far sì che fra una settimana-dieci giorni l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiari lo stato pandemico.”

L’intervista completa è disponibile qui (LEGGI):

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook