Coronavirus: Organizzazione Mondiale Sanità dichiara pandemia mondiale

Pessime notizie dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità): pochi istanti fa è stato dichiarato in diretta globale il massimo livello di allerta, ovvero la pandemia mondiale.

L’incremento notevole dei casi positivi al Coronavirus Covid-19 in tantissimi Paesi del mondo (oltre 115 ad oggi) ha costretto le autorità sanitarie mondiali ad alzare il livello di attenzione al massimo. Ora è ufficiale la pandemia globale a causa del nuovo coronavirus che, solo in Italia, ha causato oltre 10.000 casi di contagio e oltre 600 vittime. Al primo posto la Cina con 80.000 casi, ma che fortunatamente sembra aver interrotto totalmente i contagi grazie a misure di contenimento drastiche.

In fortissimo aumento i contagi in Francia, Germania, Spagna e negli Stati Uniti, dove secondo Ricciardi dell’OMS la situazione è potenzialmente catastrofica. Il livello di pandemia dichiarato dall’OMS altro non è che un invito per tutti i Paesi del mondo ad adottare misure di contenimento del virus. Quindi, logicamente, non dovrebbe essere un ulteriore allarme per l’Italia che già sta adottando forti misure di contenimento del patogeno.

Seguiranno aggiornamenti nei prossimi minuti. Intanto questa la diretta mondiale dell’OMS:

Media briefing on COVID-19 Media briefing on COVID-19 with Tedros Adhanom Ghebreyesus Pubblicato da World Health Organization (WHO) su Mercoledì 11 marzo 2020

A cura di Raffaele Laricchia

