Emergenza coronavirus, Conte a reti unificate: “Chiusi anche negozi, bar e ristoranti”

Negli ultimi minuti è andata in onda a reti unificate la conferenza straordinaria di Giuseppe Conte, dove ha sottolineato dei cambiamenti nel decreto del 9 marzo 2020 riguardo l’emergenza del coronavirus.

Dalle parole di Conte emerge che l’Italia resta zona protetta, da nord a sud, e in aggiunta saranno chiuse con effetto immediato (da domani) tutte le attività non necessarie come negozi, bar, pub e ristoranti. Resta consentita la consegna a domicilio. Chiudono anche parrucchieri, centri estetici e servizi di mensa.

Restano aperti i supermercati, le farmacie e le parafarmacie che invece saranno sempre ben fornite di tutto il necessario. Pertanto è alta consigliato evitare assembramenti.

Resteranno aperte anche le fabbriche e le aziende indispensabili per la produzione, purchè i datori predispongano le opportune misure di sicurezza (chiuse invece le aziende con finalità al momento non necessaria, a meno che non si lavori da casa). Restano garantiti i trasporti, servizi bancari e finanziari.

Aperti anche tabaccai, stampatori, ed edicole per garantire servizi utili (pagamenti, bollettini etc..).

Non ci sono novità invece sull’uso dell’autocertificazione anche nel proprio comune e soprattutto sul tipo di attività consentite (esempio sport e passeggiate). Su questo punto al momento prevalgono le affermazioni di Angelo Borrelli della Protezione Civile.

Di seguito la conferenza completa:



A cura di Raffaele Laricchia

