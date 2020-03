Immagini spettrali dalle città italiane: strade e piazze deserte per il Coronavirus

Sono immagini senza dubbio storiche quelle che arrivano dalle principali piazze italiane in queste ore.

Immagini di città deserte, come non accadeva da decenni nel nostro Paese. Una sorta di coprifuoco che ha visto completamente svuotarsi strade e piazze soprattutto dopo la fine dell’orario lavorativo.

E’ la conseguenza del nuovo Dpcm del governo che ha istituto la “zona protetta” in tutta Italia per cercare di contrastare la diffusione del Coronavirus, attraverso la limitazione degli spostamenti, raccomandati solamente in caso di stretta necessità.

Immagini sicuramente tristi ma che stanno a significare che la popolazione italiana ha accolto e recepito molto meglio oggi dettami e normative decise dal Governo contro l’emergenza sanitaria che sta mettendo a dura prova l’Italia.

Ecco qualche immagine dalle città più importanti: nella serata Torino, Milano, Venezia, Roma, Napoli, Bari, appaiono praticamente deserte, con pochissime persone per strada. Ma è così anche nelle città più piccole e nei paesi.

A cura di Francesco Ladisa

