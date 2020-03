Protezione Civile: “auto-certificazione anche se uscite a piedi in paese”

In molti hanno lamentato una scarsa chiarezza del decreto rilasciato dal governo il 9 marzo riguardo le restrizioni per contenere il coronavirus. L’invito principale del decreto è quello di restare a casa il più possibile, evitare assembramenti di persone e uscire solo per lavoro, per motivi di salute o per importanti necessità.

Tra le importanti necessità figurano certamente la spesa al supermercato (senza ammassarsi inutilmente, considerando che i supermercati resteranno aperti e forniti tutti i giorni) o l’accudire un familiare. Insomma, uscire per una passeggiata anche in solitaria teoricamente non sarebbe consentito.

A chiarire questo punto ci pensa Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, durante la conferenza stampa di oggi dove sono stati annunciati i casi positivi e le vittime delle ultime 24 ore: “Uscire solo per lo stretto necessario e indispensabile. Chi esce a piedi nel proprio comune deve portare l’autocertificazione”.

Da questa affermazione capiamo che l’autocertificazione è praticamente obbligatoria per chiunque esca da casa, sia dentro che fuori dal proprio comune. Sono giustificate solo le attività necessarie (lavoro, salute, beni primari e necessità). Inoltre solo una persona per famiglia può uscire per la spesa: andare in 2, 3 o 4 persone in auto per recarsi al supermercato non è consentito. L’autocertificazione dovrà essere mostrata ad eventuali controlli delle autorità, le quali successivamente riscontreranno la veridicità del documento. In caso venga mostrata un’autocertificazione non veritiera o in caso si venga sorpresi fuori casa per attività non necessarie si rischia un’ammenda di 206 euro e finanche 3 mesi di carcere.

Uscire di casa per una passeggiata o per andare esclusivamente al bar o fare shopping non sarebbe consentito perchè non è una necessità.

Come certificare gli spostamenti, SCARICA L'AUTOCERTIFICAZIONE e LEGGI QUI

Per quanto riguarda le voci che si rincorrono circa una misura di chiusura totale anche delle attività lavorative (eccetto quelle dei beni primari): “deve ancora essere valutata, al momento non ci sono decisioni”, ha spiegato Borrelli.

A cura di Raffaele Laricchia

