Coronavirus, aggiornamenti 12 marzo 2020 della Protezione Civile, la situazione in Italia

Cresce il numero di casi positivi al coronavirus in Italia, come purtroppo da previsione in attesa degli effetti delle drastiche restrizioni adottate dal governo. Per riscontrare un calo netto dei contagi occorrerà attendere almeno altri 11-13 giorni. Ricordiamo che l’OMS ha dichiarato ufficialmente la pandemia mondiale (livello massimo di allarme).

Negli ultimi minuti la Protezione Civile ha comunicato in conferenza stampa i numeri aggiornati sull’epidemia del coronavirus Covid-19. Rispetto agli aggiornamenti di ieri si denota un sensibile aumento di contagi, vittime, terapie intensive e ricoverati, in maniera particolare sulla pianura Padana. Riguardo le restrizioni, In questo articolo vi abbiamo spiegato in maniera dettagliata quali attività possono restar chiuse e quali aperte.

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 12 marzo 2020) al momento abbiamo:

– 12839 casi attualmente positivi (+2259 rispetto a ieri)

– 1016 vittime (+189 rispetto a ieri)

– 1258 guariti (+213 rispetto a ieri)

– 1153 in terapia intensiva (+125 rispetto a ieri)

Molti purtroppo i pazienti che richiedono la terapia intensiva per far fronte alla malattia (circa il 9/10% del totale dei casi positivi). È proprio questo, al momento, il dato che suscita maggior preoccupazione in vista di una possibile ulteriore diffusione dell’epidemia e dell’esiguo numero di posti letto per le terapie intensive. Tra i contagiati anche 50 medici nel bergamasco.

In totale sono state colpite dal Covid-19 ben 15113 persone in Italia (comprensivi delle vittime e dei guariti).

///AUTOCERTIFICAZIONE anche se uscite a piedi in paese. LEGGI QUI ///

Intanto arrivano notizie positive dalla Cina: è partito il team di esperti sul Covid-19 assieme a tonnellate di materiale sanitario, pronti ad aiutare l’Italia. Ve ne abbiamo parlato QUI.

A cura di Raffaele Laricchia

