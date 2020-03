Coronavirus: azienda farmaceutica Roche cede gratis farmaco per artrite e 1 milione di euro in attrezzature

Tante aziende stanno fornendo il proprio contributo nella lotta all’emergenza Coronavirus in Italia. Una preziosa iniziativa arriva anche dalla prestigiosa casa farmaceutica Roche, che ha annunciato la cessione gratuita del farmaco per l’artrite reumatoide (Tocilizumab) usato con ottimi risultati in via sperimentale in Cina e negli ultimi giorni anche per alcuni casi gravi all’ospedale di Napoli.

Il farmaco, spiega il gruppo, è attualmente impiegato per il trattamento dell’artrite reumatoide e non è indicato per la polmonite da Covid-19, ma la comunità scientifica sta dimostrando interesse al suo utilizzo dopo l’inserimento nelle linee guida cinesi. Oltre alla donazione del farmaco, l’azienda ha dato la propria disponibilita’ ad Aifa per avviare uno studio clinico sull’efficacia e sicurezza del tocilizumab anche in questi pazienti.

Inoltre l’azienda ha deciso di donare 1 milione di euro in dispositivi di protezione per medici e attrezzature per le terapie intensive. Con lo slogan ‘Roche si fa in 4’ il Gruppo avvia anche un’operazione di “volontariato di competenza” e della campagna ‘Stai a casa, leggi un libro’ rivolta ai giovani fino a 25 anni di Milano e Monza.

“Grazie all’ascolto di diversi interlocutori, abbiamo individuato quattro aree di bisogno alle quali vogliamo rispondere con interventi capillari su tutto il territorio”, sottolinea il presidente e amministratore delegato di Roche Farma Maurizio de Cicco che si fa portavoce anche dei colleghi di Roche Diabetes Care e Roche Diagnostics. “Abbiamo ritenuto doveroso aderire all’invito del Presidente della Repubblica – afferma de Cicco – che ha raccomandato a tutti coesione assoluta e inderogabile impegno per fronteggiare l’emergenza. Un’azienda come la nostra non può non rispondere all’appello perché siamo parte integrante del sistema sanitario nazionale, a servizio dei pazienti, degli operatori sanitari e di tutto il Paese. Voglio cogliere l’occasione per testimoniare la nostra gratitudine ai medici tutti, agli infermieri, ai farmacisti, ai volontari, a tutti coloro che sono in prima linea per affrontare e superare una difficoltà che avrà il pregio di unirci ancora di più”.

Il farmaco sarà dunque fornito gratuitamente per il periodo di emergenza a tutte le Regioni che ne faranno richiesta, mantenendo la priorità alle scorte necessarie per consentire la continuità terapeutica ai pazienti affetti da patologie per cui il prodotto è autorizzato.

A cura di Francesco Ladisa

