Crollo dell’inquinamento al nord Italia, le immagini

L’inquinamento sull’Italia, soprattutto sulle regioni del nord, è fortemente calato rispetto ad un mese fa: a testimoniarlo è il satellite Sentinel 5 del programma europeo Copernicus, gestito da Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Le immagini che vi mostriamo in alto parlano chiaro: l’inquinamento ed in particolare i livelli di biossido di azoto si sono ridotti drasticamente in 24 giorni (tra il 14 febbraio e l’8 marzo). Un andamento molto simile a quello registrato in Cina dopo l’avvento del coronavirus e la totale chiusura delle industrie e delle attività in tutta la regione di Hubei.

Al momento non sono del tutto chiari i reali motivi di questo calo netto dell’inquinamento, ma tra le ipotesi più plausibili c’è il sensibile calo dell’attività umana negli ultimi 15 giorni sulla pianura Padana (soprattutto in Lombardia) a causa del coronavirus ed anche il ritorno del maltempo in più occasioni. L’arrivo di qualche piovasco e qualche raffica di vento ha certamente dato una mano nel calo degli inquinanti (cosa che non era avvenuta per gran parte dell’inverno).

Grazie alle ulteriori restrizioni adottate negli ultimi giorni, è probabile un ulteriore sensibile calo degli inquinanti e delle polveri sottili su tutto il Paese entro il termine di marzo.

Intanto arrivano notizie positive dalla Cina: è partito il team di esperti sul Covid-19 assieme a tonnellate di materiale sanitario, pronti ad aiutare l’Italia. Ve ne abbiamo parlato QUI.

A cura di Raffaele Laricchia

