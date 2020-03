Meteo, tra Sole e nubi basse: schizzano le temperature fino a 23°C

L’anticiclone delle Azzorre sta raggiungendo l’apice della sua intensità sulla nostra penisola: una massa d’aria piuttosto calda per il periodo sta transitando sul Mediterraneo ed è pronta a portare un netto aumento termico da nord a sud. Allo stesso tempo questa massa d’aria più calda favorisce un accumulo di umidità e maggiori contrasti di notte: ecco spiegate le tantissime nubi basse e le nebbie presenti sulla pianura Padana occidentale e sull’alto Tirreno, specie su Liguria e Toscana.

Sole, nubi basse e mitezza saranno gli elementi salienti sino a domani, dopodichè torneranno le piogge unite ad un vistoso calo termico nel week-end.

Previsioni per oggi 12 marzo 2020

Giornata nel complesso stabile su tutta Italia senza alcun rischio di pioggia. Addensamenti bassi su Liguria, Toscana, Lazio settentrionale, Piemonte, Lombardia, Emilia e localmente anche in Sardegna. Nel pomeriggio momentaneo dissolvimento delle nubi in pianura Padana. Tanto Sole altrove.

Netto aumento delle temperature da nord a sud: massime fino a 23°C su Puglia, Basilicata e Sardegna, valori fino a 18-20°C al nord, Calabria, Sicilia, Abruzzo e Marche. Qualche grado in meno laddove saranno presenti nubi basse in grado di ostacolare i raggi del Sole.

