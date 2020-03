Coronavirus: aggiornamenti della Protezione Civile 13 marzo 2020, si aggrava il bilancio

Il bilancio delle vittime, dei casi positivi e dei ricoveri per effetto del coronavirus sale nettamente su tutta Italia e soprattutto in Lombardia. La situazione si aggrava sempre più come da previsione a causa dell’elevato tasso di contagiosità del patogeno. Ricordiamo che il picco massimo è atteso tra circa 10-12 giorni e l’aumento di contagi e vittime sarà quasi esponenziale. Dunque è ancora presto per riscontrare un calo netto dei contagi grazie alle forti restrizioni imposte dal governo.

Negli ultimi minuti la Protezione Civile ha comunicato in conferenza stampa i numeri aggiornati sull’epidemia del coronavirus Covid-19. Rispetto agli aggiornamenti di ieri si denota un ulteriore aumento di contagi, vittime, terapie intensive e ricoverati, in maniera particolare sulla pianura Padana. Riguardo le restrizioni, In questo articolo vi abbiamo spiegato in maniera dettagliata quali attività possono restar chiuse e quali aperte. Qui invece quali spostamenti sono possibili.

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 13 marzo 2020) al momento abbiamo:

– 14955 casi attualmente positivi (+2116 rispetto a ieri)

– 1255 vittime (+250 rispetto a ieri)

– 1439 guariti (+181 rispetto a ieri)

– 1328 in terapia intensiva (+175 rispetto a ieri)

– 7426 ricoverati con sintomi

Molti purtroppo i pazienti che richiedono la terapia intensiva per far fronte alla malattia (circa il 9/10% del totale dei casi positivi). È proprio questo, al momento, il dato che suscita maggior preoccupazione in vista di una possibile ulteriore diffusione dell’epidemia e dell’esiguo numero di posti letto per le terapie intensive. Tra i contagiati anche 50 medici nel bergamasco.

In totale sono state colpite dal Covid-19 ben 17660 persone in Italia (comprensivi delle vittime e dei guariti).

///AUTOCERTIFICAZIONE anche se uscite a piedi in paese. LEGGI QUI ///

Il virus si sta rapidamente espandendo in tutti i paesi europei, soprattutto su Francia, Spagna, Germania e Inghilterra. I modi di affrontare il patogeno al momento sono diversi da Paese a Paese, soprattutto nel Regno Unito dove il primo ministro ha annunciato che non saranno presi provvedimenti seri a discapito della popolazione (LEGGI QUI).

A cura di Raffaele Laricchia

