Coronavirus, le Faq aggiornate del Governo: ecco gli spostamenti concessi

Dopo il Decreto dell’11 Marzo che ha fortemente aumentato le restrizioni sul territorio italiano per contrastare la diffusione del Coronavirus, sono rimasti poco chiari alcuni aspetti.

In particolare nelle ultime ore in molti si sono chiesti se fosse possibile uscire dal proprio domicilio e praticare attività sportiva all’aperto o nei parchi. Questo perché i media (ma anche autorità) hanno ribadito che è concesso farlo, ma al contempo si è diffusa la notizia della necessarietà di auto-certificazione (documento da compilare per spostamenti di lavoro, sanitari) per semplici spostamenti anche a piedi nel proprio comune.

E’ possibile andare a correre?

Il Governo ha redatto una serie di faq, aggiornate nelle ultime ore, specificano chiaramente che SI PUò andare a fare attività motoria, ad esempio in bicicletta, a patto di rispettare le distanze di sicurezza, quindi non in gruppo.

La conferma arriva anche dal Sindaco di Torino Chiara Appennino, in un post su Facebook pubblicato in mattinata. Naturalmente è possibile anche scendere di casa per buttare la spazzatura o recarsi in negozi alimentarsi per la spesa.

Le regole sugli spostamenti e le attività concesse

Queste le faq aggiornate dal Governo

👉 Palazzo Chigi conferma che si può uscire, oltre che per andare al lavoro, per buttare la spazzatura o andare a fare la spesa.

👉 Ci si può anche recare nelle attività commerciali, come le edicole e i tabaccai, che continuano ad essere aperte. 👉 Ci si può spostare in bicicletta per andare al lavoro e per sport, mantenendo sempre le distanze di sicurezza. 👉 È possibile fare attività motoria all’aperto, anche nei parchi pubblici a patto che non in gruppo e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro. 👉 Si può portare a spasso il cane evitando assembramenti o portare il proprio animale domestico dal veterinario, ma non per visite di routine. 👉 Si possono andare a trovare i figli, per le coppie separate, o i propri genitori non autosufficienti. 👉 Le merci possono continuare a circolare senza limitazioni. 👉 Gli uffici pubblici restano aperti: l’assenza di disinfettanti per le mani non ne giustifica la chiusura. Ai dipendenti pubblici malati di Coronavirus non vengono decurtati i giorni di malattia. 👉 Possono essere decise limitazioni del trasporto pubblico locale. 👉 Sono vietate le assemblee di condominio e le assemblee delle associazioni, a meno che non si svolgano a distanza. 👉 Nessuna limitazione per agricoltura e pesca. Naturalmente, al di là del “cosa posso fare e cosa non posso fare”, è importanti che ognuno di noi si affidi al buon senso, evitando di uscire di casa a meno di necessità o brevi spostamenti in solitaria (come può essere appunto una corsetta al parco), perché il modo migliore per combattere il Coronavirus e l’aumento dei contagi è, come ribadito dagli esperti, evitare qualsiasi contatto con altre persone. Per approfondire il Decreto #IoRestoaCasa, si può consultare la pagina dedicata sul sito del Governo.

A cura di Francesco Ladisa

