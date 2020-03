Coronavirus, l’Inghilterra sceglie l’economia. Boris Johnson: “tante famiglie perderanno i loro cari”

“Fino a 10.000 persone in Gran Bretagna potrebbero già avere il coronavirus”. Clamorose le parole Boris Johnson nella conferenza stampa straordinaria tenutasi ieri in Inghilterra. Il Primo Ministro inglese ha rilasciato parole molto forti e pesanti, pubblicate anche dal “The Guardian“, che lasciano pochi dubbi su come il Paese affronterà l’epidemia del coronavirus.

I casi ufficiali in tutta l’Inghilterra secondo l’istituto sanitario sono poco meno di 500, ma secondo le stime del Primo Ministro sarebbero già 10.000 le persone che hanno contratto il Covid-19.

Johnson ha affermato che saranno stabilite misure molto meno rigorose di quelle prese da altri Paesi dell’Europa e del mondo. Tra le varie restrizioni troviamo la sospensione di tutte le gite scolastiche all’estero, l’arresto delle persone anziane e vulnerabili che vanno in crociera e l’invito all’isolamento personale in caso di febbre e tosse. Nulla di più: uffici, aziende, negozi e scuole resteranno aperti. Andranno avanti anche eventi sportivi e concerti. Tutte le decisioni potrebbero essere riviste in caso di un estremo aggravamento della situazione sanitaria, che tuttavia al momento sembra non essere minimamente immaginabile secondo il Primo Ministro.

Chris Whitty, Direttore Sanitario presente nella conferenza stampa, ha dichiarato che l’80% della popolazione inglese rischia di contrarre il coronavirus entro alcuni mesi. Il picco massimo è previsto tra maggio e giugno con una mortalità, nella migliore delle ipotesi, pari all’1%. Insomma almeno 500.000 persone potrebbero perdere la vita a causa della pandemia. Boris Johnson ha aggiunto parole ancor più forti: “molte famiglie dovrebbero aspettarsi di perdere i propri cari prima del loro tempo. Più o meno potrebbe esserci una perdita per ogni famiglia.”

