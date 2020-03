Forte boato avvertito a est di Roma: tremano vetri e finestre a Guidonia

Un intenso boato è stato avvertito poco fa nel Lazio, nell’area ad est di Roma. Le segnalazioni sono arrivate numerose negli ultimi minuti soprattutto dalla zona di Guidonia. In tanti hanno dichiarato di aver avvertito il forte boato, attorno alle ore 16:50, scrivendolo su facebook e sugli altri canali social.

Dalle prime indagini si tratterebbe di un boato provocato da un boom sonico, che avrebbe superato quindi la barriera del suono. Da escludere un terremoto in quanto non sono state registrate dalla rete di monitoraggio dell’INGV scosse sismiche nella zona. Il boato ha fatto credere ad alcuni si trattasse di un movimento tellurico in quanto è stato talmente intenso da provocare vibrazioni ad alcune pareti e soprattutto a vetri e finestre.

Che cos’è il boom sonico?

Ecco una spiegazione sul fenomeno del superamento della barriera del suono: Il boom sonico, chiamato anche bang supersonico, in italiano boato sonico, è il suono prodotto dal cono di Mach, generato dalle onde d’urto create da un oggetto (ad esempio un aereo) che si muove, in un fluido, con velocità superiore alla velocità del suono. Esempi di boom sonico si hanno quando un aeroplano vola a velocità superiore a quella del suono in aria, o anche quando si fa schioccare una frusta. Il suono è in questo caso prodotto dall’estremità della frusta che supera la barriera del suono.

A cura di Francesco Ladisa

